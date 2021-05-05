В Роскачестве назвали способ спасти смартфон при попадании воды

Фото: Pexels

Попадание в смартфон воды или иной жидкости — ситуация, в которой для будущей жизнеспособности гаджета определяющей является оперативность действий. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт отметил, что прежде всего следует достать телефон из воды, вытащить аккумулятор, SIM-карту и карту памяти. Затем необходимо удалить видимые следы воды сухой тряпкой. При этом нельзя включать телефон.

После выполнения данных манипуляций необходимо обратиться в мастерскую, чтобы специалист с помощью обработки в ультразвуковой ванне убрал оставшуюся воду, невидимую глазу. В противном случае коррозия продолжится, и аппарат «погибнет», предупредил специалист.

При этом Кузьменко отметил, что народным методам — сушка телефона феном или на батарее, погружение аппарата в рисе — доверять не стоит. Чтобы избежать утраты важных данных в случае попадания в смартфон воды эксперт посоветовал хранить информацию в «облаке» или заранее делать копии важных файлов, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперты Роскачества рассказали о влиянии гаджетов на детей.

Читайте также: Врач оценил опасность сна рядом с гаджетами