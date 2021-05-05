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Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 3 209 109 пациентов с таким диагнозом.

За последние сутки в мире было выявлено 644 685 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 153 187 889 человек. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом увеличилось за минувшие 24 часа на 10 501.

В тройку государств с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 по-прежнему входят США (32 083 656), Индия (20 282 833) и Бразилия (14 754 910), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. За последние 24 часа в стране выявили 7770 случаев COVID-19.

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