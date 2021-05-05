Аналитик рассказал о способах избежать штрафа за досрочное погашение кредита

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Рекомендации о том, как избежать начисления банком незаконного штрафа за досрочное погашение кредита, дал аналитик Алексей Коренев.

По словам эксперта, пени за досрочное погашение кредита считается противозаконной практикой. В случае их начисления заемщик может рассчитывать на поддержку судебных инстанций.

— Нужно попытаться получить от финансового учреждения мотивированный документ, где будет указано, за что взимается штраф, и идти с этим документом в суд, — пояснил Коренев.

При этом если банк не дает такой документ, нужно брать чеки, квитанции и другие бумажные и электронные носители, касающиеся погашения кредита. Все это послужит доказательством того, что кредитное учреждение ведет себя неправомерно, считает аналитик. Вопрос будет решаться через суд.

Как подчеркнул Алексей Коренев, чаще всего банки стараются урегулировать конфликт до суда, так как в противном случае это может негативно сказаться на его репутации, отмечает RT.

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