Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Аналитик рассказал о способах избежать штрафа за досрочное погашение кредита
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитик рассказал о способах избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Елена Фролова

Финансы

Рекомендации о том, как избежать начисления банком незаконного штрафа за досрочное погашение кредита, дал аналитик Алексей Коренев.

По словам эксперта, пени за досрочное погашение кредита считается противозаконной практикой. В случае их начисления заемщик может рассчитывать на поддержку судебных инстанций.

— Нужно попытаться получить от финансового учреждения мотивированный документ, где будет указано, за что взимается штраф, и идти с этим документом в суд, — пояснил Коренев.

При этом если банк не дает такой документ, нужно брать чеки, квитанции и другие бумажные и электронные носители, касающиеся погашения кредита. Все это послужит доказательством того, что кредитное учреждение ведет себя неправомерно, считает аналитик. Вопрос будет решаться через суд.

Как подчеркнул Алексей Коренев, чаще всего банки стараются урегулировать конфликт до суда, так как в противном случае это может негативно сказаться на его репутации, отмечает RT.

Читайте также: Эксперты раскрыли три способа взять ипотеку без первого взноса

штрафбанкидосрочное погашение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте