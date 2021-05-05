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Кардиолог рассказал, о каком серьезном заболевании может свидетельствовать одышка
Фото: pixabay.com

Кардиолог рассказал, о каком серьезном заболевании может свидетельствовать одышка

Елена Фролова

Здоровье

Одышка может свидетельствовать о серьезном заболевании. Почему ее лечение нужно начать, как можно раньше, рассказал врач-кардиолог Денис Соколов.

По мнению эксперта, часто она встречается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с легкими, на фоне которых может развиться легочная гипертензия. Она в свою очередь может усугубить недуги, связанные с сердцем, и повлечь за собой серьезные нарушения в работе этого важного органа. Как пояснил медик, если человек заметил у себя одышку, непрекращающуюся на протяжении месяца, то ему лучше пройти медицинское обследование.

Еще одним симптомом легочной гипертензии является высокое давление в кровеносных сосудах легочных артерий. Они теряют свою эластичность и утолщаются, становятся жесткими, из-за чего утрачивают способность пропускать кровь, отмечает Nation News. Причем диагностировать данное заболевание тяжело, из-за схожести с другими заболеваниями по своим симптомам.

— Легочную гипертензию тяжело назвать частой и обозначить наиболее вероятный возраст человека, когда она начинает развиваться, — пояснил Денис Соколов.

При этом, по его словам, с уверенностью можно сказать, что данное заболевание чаще встречается у тех, кто страдает болезнями сердца или имеет патологию легких. Обычно при развитии легочной гипертензии полностью или частично поражается правая сторона данного органа.

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