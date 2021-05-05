Сглаз и порча: названы шесть видов украшений, которые приносят несчастье

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Эксперты выяснили, что есть такие ювелирные украшения, которые способны оказать серьезное энергетическое воздействие на человека и даже навести порчу.

Фальшивки

Большое количество поддельных украшений встречается в современном мире, и многие совершенно спокойно готовы надеть такие «бриллианты». Однако, как считают эксперты, только натуральные кристаллы и камни могут впитывать в себя природную силу, а фальшивые, наоборот, впитывают энергию своего владельца. В итоге можно лишиться защиты от сглаза и порчи.

Из ломбарда

Многие люди с удовольствием покупают заложенные другими украшения. Но так можно перенять и беды прошлых владельцев — безденежье, болезни и неудачи.

Найденные на улице

Говорят, что найденные на улице украшения — к беде. Как и в случае с украшениями из ломбарда можно получить чужое несчастье. А еще часто недорогие аксессуары выбрасывают со злым умыслом, надеясь, что другой человек «подхватит» порчу.

Украденные

С кражей украшений на человека также переходят все беды прежнего владельца. Это касается и того, что было украдено самостоятельно, и покупок на блошиных рынках, где украденные драгоценности порой отдают за копейки.

Фамильные ценности

Несмотря на то что во многих семьях украшения передаются по наследству, если человек захочет пойти своей дорогой, у него может ничего не получиться. Как считают эксперты, продажа такой вещи может привести к родовому проклятию.

Подарки врагов

Завистники могут специально «вручить» украшения, чтобы испортить жизнь другим. Даже если вы не верите в сглаз, не стоит принимать украшения в подарок от того, кому не доверяете. Это может быть также источником порчи и сглаза, сообщает «Клубер».

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