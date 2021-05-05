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«Неконтролируемая» китайская ракета может упасть на Землю
Фото: pixabay.com

«Неконтролируемая» китайская ракета может упасть на Землю

Анастасия Прохорова

В мире

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

По словам Ховарда, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. Однако точное место можно будет определить только за несколько часов до этого.

— Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час, — рассказал ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

По его словам, если ошибиться на час при угадывании, то определить, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль, будет невозможно, передает CNN.

Ранее эксперт объяснил, почему не все члены экипажа могут долететь живыми до Марса.

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