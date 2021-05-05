День иллюзий и романтики: чем запомнится 6 мая представителям всех знаков зодиака

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Астролог Надежда Сташина подготовила гороскоп для каждого знака зодиака на 6 мая. По ее словам, в предстоящий четверг образуется второе планетарное ядро в знаке Рыб. Там Луна начнет плести интриги с Нептуном. Вместе они будут играть с человеческим разумом и создавать различные иллюзии.

Помимо этого, день будет полон обманчивых энергий. Человеку будет легко обмануть и стать обманутым, поэтому звезды не рекомендуют тратить большую сумму денег. Вместе с тем Нептун будет и положительно сказываться на людях: раскроет творческий потенциал, усилит фантазию и романтический настрой. День будет особенным для влюбленных и тех, кто посвящает себя искусству. Четверг станет отличным временем для того, чтобы устроить вечер воспоминаний или организовать ужин при свечах.

Овнам 6 мая может прийти в голову отличная идея о том, как совместить то, что казалось несочетаемым. Тельцов может подвести человек, которому свойственно «витать в облаках». Близнецам рекомендуется перенять способ действий у кого-то из друзей.

У Раков благодаря событиям дня могут появиться новые мечты. Львам чаще обычного придется столкнуться с непонятливыми людьми. Собеседники либо будут слишком непонятливыми, либо будут притворяться таковыми. Девам астролог советует не терять невозмутимость, чтобы не происходило вокруг.

Тем временем Весы в какой-то момент могут столкнуться с томительной неопределенностью. Для Скорпионов 6 мая настанет идеальное время, чтобы замести следы, в случае если это необходимо. А вот Стрельцам лучше избегать разных искушений. Им рекомендуется сосредоточить свое внимание на здоровом образе жизни, отмечает «МИР 24».

Козерогам в четверг не помешает немного хитрости. Водолеи могут сделать бездумные заявления. Звезды советуют избегать такого поведения. Рыбы будут удивлять своих вторых половинок, открывать друг в другие новые черты.

Источник: mir24.tv

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