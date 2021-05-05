Представитель Тодоренко прокомментировала информацию о госпитализации ведущей
Представитель телеведущей Регины Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации.
— С Региной все в порядке, — заявила представительница Тодоренко в разговоре с РИА Новости.
При этом причину госпитализации и другие подробности произошедшего она не раскрыла.
Напомним, Регина Тодоренко ранее выставила в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте видео, где показано, что она идет по больнице. У ведущей на лице надета маска, а в руках — термос и книга.
На следующий день она опубликовала в Stories фотографию, на которой лежит в больничной палате, оптимистично подписав снимок: «Все будет хорошо».
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