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Представитель Тодоренко прокомментировала информацию о госпитализации ведущей
Фото: instagram/reginatodorenko

Представитель Тодоренко прокомментировала информацию о госпитализации ведущей

Анастасия Прохорова

Звезды

Представитель телеведущей Регины Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации.

— С Региной все в порядке, — заявила представительница Тодоренко в разговоре с РИА Новости.

При этом причину госпитализации и другие подробности произошедшего она не раскрыла.

Напомним, Регина Тодоренко ранее выставила в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте видео, где показано, что она идет по больнице. У ведущей на лице надета маска, а в руках — термос и книга.

На следующий день она опубликовала в Stories фотографию, на которой лежит в больничной палате, оптимистично подписав снимок: «Все будет хорошо».

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больницаРегина Тодоренкогоспитализация
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