Экономист предложил ввести талоны на гречку для бедных

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Бороться с ростом цен на гречку с помощью временного запрета экспорта нельзя. Лучше помогать той части россиян, для кого повышение ее стоимости значительно ощутимо. Таким мнением с «ВМ» поделился экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

— Богатые и россияне со средним достатком не замечают роста цен. Для самых бедных возможно нужно ввести талоны на гречку. Чтобы они покупали ее в магазинах по фиксированным ценам или даже просто получали от государства такие дотации. Это должно быть основной мерой, просто стесняются. Боятся, что мы «вот такие слабые», какие продовольственные талоны, 90-е годы возвращать? Нет, их даже США использует для помощи бедным, — пояснил собеседник «ВМ».

Также Валерий Миронов высказал свое удивление по поводу экспорта гречки. По его словам, она не пользуется особой популярностью в других странах. Более того, многие иностранцы ее боятся, называя «черным рисом», - заключил экономист.

Напомним, ранее правительство России сообщило о том, что с 5 июня по 31 августа 2021 года временно приостановят экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола. Это будет сделано с целью «обеспечения продовольственной безопасности» в нашей стране.

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