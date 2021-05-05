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Юрист разъяснила, чем грозит непристойная фотосессия в мусульманских странах
Фото: pixabay.com

Юрист разъяснила, чем грозит непристойная фотосессия в мусульманских странах

Елена Фролова

Происшествия

Юрист Мария Ярмуш разъяснила, к чему могут привести фотосессии в обнаженном виде на территории мусульманских стран.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что девушки-туристки из Украины плавали на судне около побережья города Гечек в Турции. Во время отдыха им пришло в голову провести съемку в обнаженном виде. В итоге их сняли на видео с соседней яхты, после чего ролик выложили в интернет. В результате девушек вызвали на допрос в правоохранительные органы. Как сообщают СМИ, девушек, которые поняли, что вели себя безрассудно, уже отпустили.

— Представительницы прекрасного пола приезжают в страну мусульманского мира, где люди исповедуют ислам. Понятно, что там законы хоть и не являются законами шариата, но все положения шариата так или иначе отражаются в законодательстве этих государств, — подчеркнула юрист.

По ее словам, в таких государствах нужно не просто не фотографироваться в подобном виде, но и не провоцировать местное население каким-либо недостойным поведением. Подобные фотосессии, как пояснила эксперт, идут в разрез с общественной моралью и законом данных стран. Важно, чтобы туристы понимали, что их действия могут привести к уголовным мерам наказания. За подобный проступок может грозить до двух лет лишения свободы, отмечает телеканал «Москва 24».

Причем к ответственности могут быть привлечены не только модели, но и организаторы фотосессий и фотографы.

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