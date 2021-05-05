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Правительство РФ утвердило план развития уголовно-исправительной системы до 2030 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство РФ утвердило план развития уголовно-исправительной системы до 2030 года

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Кабинет министров России утвердил новую концепцию развития уголовно-исправительной системы (УИС). Предполагается, что она будет реализована до 2030 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в среду, 5 мая.

Указ опубликован за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина. Новый план развития УИС рассчитан на повышение эффективности системы, ее оптимизацию, а также улучшение профессионализма сотрудников.

Кроме того, в документе говорится о направлении в сторону гуманизации УИС и улучшении медицинских условий для заключенных. Также отмечается необходимость дополнительной соцзащиты для работников, задействованных в исправительных учреждениях.

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