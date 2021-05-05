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Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы
Фото: Сергей Харламов

Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

Василий Плиткин

Общество

Выездное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в Москве. Инициатором мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, выступила член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Ее предложение поддержали представители творческих и военно-патриотических коллективов района Нагатино-Садовники. Во дворах домов, где проживают защитники Родины, был выставлен почетный караул знаменосцев и юнармейцев, прозвучали песни военных лет. В заключительной части торжественного события в небо были выпущены белые голуби в знак мира и вечной памяти о Великой Отечественной войне.

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии, не многие из ветеранов смогут принять участие в праздничных мероприятиях празднования Дня Победы. Поэтому наш долг — поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм, — отметила Светлана Разворотнева.

Участники акции подъехали к домам героев на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба Moto Craft. С борта военного автомобиля КамАЗ прозвучали любимые музыкальные композиции ветеранов в исполнении лауреата международных и всероссийский вокальных конкурсов семилетней Ксении Сосновой и военнослужащих Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Анны Корниловой и Сергея Сажина. Им аккомпанировал джаз-банд A'melon. Ветеранам передали цветы и подарки.

Праздничные поздравления были адресованы Базыку Ивану Кононовичу (94 года), Габуния Ричарду Ипполитовичу (96 лет) и Мордасовой Анне Савельевне (101 год).

— Я счастлива, я плачу и очень вас благодарю! Вы все очень добрые и хорошие, спасибо вам за этот праздник, — сказала собравшимся Анна Савельевна.

Светлана Разворотнева пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Она отметила, что ужас нацизма, страшная трагедия кровопролитнейшей из войн должны быть уроком человечеству для того, чтобы эти события никогда не повторились.

Мы, наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам, — заключила она.

СПРАВКА «ВМ»

Базык Иван Кононович родился в ноябре 1926 года в семье рабочего Бызыка в Полтавской области. Призван на фронт в 1942 году. Служил на флоте радистом-шифровальщиком. Старшина II статьи ВМФ, имеет орден за Победу над Германией.

Габуния Ричард Ипполитович родился в 1925 году в Грузии. В июне 1944 года направлен в 1-й Украинский фронт, 3-ю гвардейскую армию, 149-ю стрелковую дивизию 479-го полка на Сандомирском плацдарме в должности командира пулеметного взвода. Начал боевые действия в Новгород-Волынске. Был тяжело ранен, контужен. Участвовал в освобождении Праги. Дошел до Берлина, участвовал во взятии Берлина. В конце 1947 года демобилизован. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах» и юбилейными медалями.

После войны: заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела лучевой диагностики Российского онкологического центра имени Н. Н. Блохина РАМН.

Мордасова Анна Савельевна, возраст — 101 год. Родилась 20.11.1919 года в Смоленской области, Издешковский район, деревня Безлипицы. Проходила военную службу с июля 1942 года по август 1945 года. Служила в войсках МПВО города Москвы. Была медицинской сестрой в госпитале Юго-Западного фронта. Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы», юбилейными медалями.

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