Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

Фото: Сергей Харламов

Выездное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в Москве. Инициатором мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, выступила член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Ее предложение поддержали представители творческих и военно-патриотических коллективов района Нагатино-Садовники. Во дворах домов, где проживают защитники Родины, был выставлен почетный караул знаменосцев и юнармейцев, прозвучали песни военных лет. В заключительной части торжественного события в небо были выпущены белые голуби в знак мира и вечной памяти о Великой Отечественной войне.

— К сожалению, из-за продолжающейся пандемии, не многие из ветеранов смогут принять участие в праздничных мероприятиях празднования Дня Победы. Поэтому наш долг — поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм, — отметила Светлана Разворотнева.

Участники акции подъехали к домам героев на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба Moto Craft. С борта военного автомобиля КамАЗ прозвучали любимые музыкальные композиции ветеранов в исполнении лауреата международных и всероссийский вокальных конкурсов семилетней Ксении Сосновой и военнослужащих Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Анны Корниловой и Сергея Сажина. Им аккомпанировал джаз-банд A'melon. Ветеранам передали цветы и подарки.

Праздничные поздравления были адресованы Базыку Ивану Кононовичу (94 года), Габуния Ричарду Ипполитовичу (96 лет) и Мордасовой Анне Савельевне (101 год).

— Я счастлива, я плачу и очень вас благодарю! Вы все очень добрые и хорошие, спасибо вам за этот праздник, — сказала собравшимся Анна Савельевна.

Светлана Разворотнева пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Она отметила, что ужас нацизма, страшная трагедия кровопролитнейшей из войн должны быть уроком человечеству для того, чтобы эти события никогда не повторились.

— Мы, наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам, — заключила она.

СПРАВКА «ВМ»

Базык Иван Кононович родился в ноябре 1926 года в семье рабочего Бызыка в Полтавской области. Призван на фронт в 1942 году. Служил на флоте радистом-шифровальщиком. Старшина II статьи ВМФ, имеет орден за Победу над Германией.

Габуния Ричард Ипполитович родился в 1925 году в Грузии. В июне 1944 года направлен в 1-й Украинский фронт, 3-ю гвардейскую армию, 149-ю стрелковую дивизию 479-го полка на Сандомирском плацдарме в должности командира пулеметного взвода. Начал боевые действия в Новгород-Волынске. Был тяжело ранен, контужен. Участвовал в освобождении Праги. Дошел до Берлина, участвовал во взятии Берлина. В конце 1947 года демобилизован. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах» и юбилейными медалями.

После войны: заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела лучевой диагностики Российского онкологического центра имени Н. Н. Блохина РАМН.

Мордасова Анна Савельевна, возраст — 101 год. Родилась 20.11.1919 года в Смоленской области, Издешковский район, деревня Безлипицы. Проходила военную службу с июля 1942 года по август 1945 года. Служила в войсках МПВО города Москвы. Была медицинской сестрой в госпитале Юго-Западного фронта. Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы», юбилейными медалями.

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