«У каждого свои козыри»: эксперт оценил шансы юных хоккеистов России на победу

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Сборная России по хоккею вышла в финал юниорского чемпионата мира, обыграв соперников из Финляндии. Хоккейный эксперт, комментатор Александр Кузмак рассказал о том, что значит для нашей страны этот прорыв.

— С одной стороны, это, конечно, неоспоримое достижение, а с другой — тот минимум, на который эта сборная рассчитывала, — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще до начала турнира сборные России и Канады считались основными фаворитами. И тот факт, что в финале оказались именно эти две команды, ни для кого не является сюрпризом, считает комментатор.

Сборная России, по его мнению, выполнила задачу-минимум. Теперь ей предстоит достойно отыграть главный финальный матч, отмечает ИА «НСН».

— У каждой команды есть свои козыри, и вопрос в том, какая из них лучше их реализует, — подчеркнул Александр Кузмак.

Напомним, что игра с канадской сборной состоится 7 мая.

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