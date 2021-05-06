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«Расслабляться рано»: синоптик предупредил москвичей о наступлении холодного фронта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Расслабляться рано»: синоптик предупредил москвичей о наступлении холодного фронта

Иван Юминов

Город

Основная линия холодного фронта вскоре окажется в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 6 мая.

— К Москве подходит основная линия холодного атмосферного фронта, сопровождаемая ливнем и шквалистым усилением ветра. Расслабляться рано! — написал синоптик на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра.

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