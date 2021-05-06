Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем в центре Москвы
Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий
Автомобиль скорой помощи попал в аварию в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 мая.
Инцидент произошел на пересечении улиц Люсиновской и Павла Андреева. Скорая столкнулась с автомобилем марки Kia, последний в результате аварии вылетел на тротуар.
Ранее сообщалось о том, что более 40 автомобилей повреждены из-за ураганного ветра в Москве.
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