США заявили о готовности к диалогу о ядерной программе с Ираном

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США готовы к диалогу о совершенствовании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после восстановления сделки. Об этом заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента (Госдеп) страны в четверг, 6 мая.

— Видение нашей администрации всегда было таково, что СВПД — это лишь первый шаг, который необходимо предпринять и уже с этой платформы говорить об усовершенствовании соглашения, — рассказал представитель ведомства.

Иран также заинтересован в улучшении сделки, и США готовы это обсуждать, как только будет возобновлен СВПД, приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.

Напомним, что 6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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