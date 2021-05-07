Салон красоты на северо-востоке Москвы опечатали за нарушения мер против COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Енисейская улица, 15 Карта всех событий

Салон красоты на северо-востоке столицы опечатан за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Салон красоты находится по адресу улица Енисейская, дом 15. При проверке были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения противоэпидемических мероприятий. В салоне не контролировалось ношение масок и перчаток посетителями и сотрудниками. Кроме того, сотрудники не были обеспечены пятидневным запасом средств индивидуальной защиты.

В отношении салона красоты составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут направлены в Бабушкинский районный суд Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности заведения.

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