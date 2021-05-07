Сотрудников банка взяли в заложники в Миннесоте
Грабители взяли в заложники сотрудников банка в Миннесоте. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает телеканал Fox News.
По данным полиции, один или несколько человек удерживают сотрудников банка в городе Сент-Клауд. Предположительно, они были взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших не поступало.
Полиция ведет переговоры с грабителями. Число удерживаемых сотрудников банка не называется.
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