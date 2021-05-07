Россияне назвали профессии с самой несправедливо низкой зарплатой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

По мнению россиян, самую несправедливо маленькую зарплату в стране получают преподаватели, врачи и ученые. Данные следуют из результатов исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру».

Так, 64 процента опрошенных посчитали зарплату педагогов самой несправедливой, преподаватели заслуживают получать около 120 700 рублей в месяц. Врачи заслуживают получать 122 800 рублей в месяц — за них проголосовало 58 процентов респондентов. Ученые достойны зарплаты в размере 130 800 рублей. За них голоса отдали 36 процентов участников исследования.

В списке самых низкооплачиваемых профессий также числятся спасатели, пожарные, шахтеры, инженеры и разнорабочие.

Примечательно, что менее 20 процентов россиян проголосовали за продавцов, около 18 процентов — за слесарей, 14 процентов — за водителей, 12 процентов — за электриков и 11 процентов отдали свои голоса за строителей.

Кроме того, один процент опрошенных россиян уверен, что повышения заработной платы достойны чиновники, пишет РБК.

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