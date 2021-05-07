Москвичу проломили голову на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 151к1 Карта всех событий

Безработного мужчину избили на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте, 151, корпус 1, накануне около 16 часов. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом затылочной кости, закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, травмой груди и переломами ребер.

Силовики проводят проверку по данному факту.

Напомним, 6 мая похожий случай произошел по адресу Волоколамское шоссе, 92. Москвичку нашли избитой до полусмерти в квартире на северо-западе столицы.

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