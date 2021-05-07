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Москвич попал в реанимацию после нападения неизвестного на юго-востоке столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвич попал в реанимацию после нападения неизвестного на юго-востоке столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Защитников Москвы, 5 Карта всех событий

Москвич попал в реанимацию после нападения на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по адресу проспект Защитников Москвы, 5, в четверг, 6 мая, около 14 часов. Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с переломом свода и основания черепа.

Силовики проводят проверку по данному факту.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина до смерти забил собутыльника на юго-востоке Москвы.

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