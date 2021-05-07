Портал «Узнай Москву» составил топ популярных парковых маршрутов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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На портале «Узнай Москву» появился топ популярных маршрутов по паркам и заповедникам столицы.

— В подборку включены самые популярные у пользователей портала маршруты по паркам и заповедникам, — рассказали в пресс-службе департамента культуры.

Открывает топ лучших маршрутов по паркам столицы сад «Эрмитаж». Парк собрал около 5800 просмотров. Прогулка начинается от одноименного театра в центре сада.

Вторая остановка — у Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Маршрут включает в себя такие достопримечательности парка, как Московский драматический театр «Сфера», летняя эстрада сада, памятники-бюсты Данте Алигьери, Виктору Гюго и другие объекты.

На территории музея-усадьбы «Кусково» сразу два маршрута попали в топ просматриваемых. Один из них познакомит горожан с дворцом в стиле раннего классицизма, действующим храмом, Большой каменной оранжереей, павильонами «Грот» и «Эрмитаж», а также с Итальянским домиком. По такой «программе» пользователи портала «Узнай Москву» прошли более 3800 раз.

Следующая прогулка посвящена уникальной коллекции парковой скульптуры XVIII века. Ее почти 40 лет собирал владелец усадьбы граф Петр Шереметев. В рамках этого маршрута посетители увидят множество редких мраморных статуй. Описание этого пути просматривали более 5100 раз.

Не менее популярной оказалась экскурсия «80 лет ВДНХ за 80 минут», ею интересовались более 5000 раз. Начало прогулки — парадные ворота выставки. Позже посетители попадут к павильону «Центральный». За 80 минут гости узнают об истории ВДНХ и познакомятся с главными достопримечательностями парка.

Множество просмотров набрал маршрут по усадьбе Воронцово. Его описание просмотрели не менее 4700 раз. Посетители увидят храм Живоначальной Троицы, Северный служебный флигель усадьбы и Большой Воронцовский пруд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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