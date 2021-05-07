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Эксперты прокомментировали возможность регулирования рынка дикоросов
Фото: pixabay.com

Эксперты прокомментировали возможность регулирования рынка дикоросов

Елена Фролова

Общество

Ограничений для сбора ягод, грибов, орехов и дикорастущих плодов в лесах для собственных нужд нет. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии России.

По словам президента «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрия Рудакова, инициатива о регулировании сбора дикоросов не может нести в себе какие-либо риски для россиян, тем более что для многих людей — это единственный способ заработка.

— Возможность ходить, собирать и заготавливать дикоросы для граждан становится единственным способом пополнить свой семейный бюджет в ряде регионов. Это касается севера Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, — объяснил Юрий Рудаков.

В свою очередь директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин выступил против идеи скупки дикорастущих плодов у россиян, отмечает ИА «НСН». По его словам, даже в советское время заготовкой занимались потребкооперации.

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