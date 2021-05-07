Проект «Инженеры Победы» запустят в городах России

Фото: Анна Быкова, Москва. Центр

Мероприятия проекта «Инженеры Победы» пройдут по программе празднования 76-й годовщины Великой Победы в мае под эгидой Министерства промышленности и торговли России в разных российских регионах.

Они будут посвящены деятельности сфер промышленности и науки СССР в годы Великой Отечественной войны. Так, в городах пройдут акции и форумы, форсайт-сессии и научно-практические конференции. В них примут участие ведущие российские высшие учебные заведения, крупные производственные компании и так далее.

Частью экспонатов проекта будут все собранные участниками проекта «Инженеры Победы» документы, монографии, свидетельства подвигов трудовых и научных коллективов и многое другое, передает Общественная служба новостей.

Отмечается, что успешные презентации проекта прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Позже его представят в других российских городах.

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