Психолог рассказала, как сильным женщинам создать крепкие отношения

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Многие современные женщины перестали искать в браке или серьезных отношениях экономическую стабильность. В результате большинство из них в силу своей финансовой независимости испытывают проблемы с тем, чтобы начать принимать помощь со стороны.

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как сильной женщине не остаться одинокой в современном мире.

— Важно понимать простую истину — у каждой волевой женщины всегда есть какая-то предыстория, благодаря которой ей пришлось стать такой и из-за чего она не позволяет никому о себе заботиться, — пояснила эксперт.

По ее словам, есть такие представительницы прекрасного пола, которые чувствуют и понимают свою ценность и при этом заботятся о других. Как подчеркнула психолог, в мире есть и очень разные мужчины. Некоторые хотят находиться рядом с сильной женщиной и быть под ее управлением. Как правило, такой союз напоминает отношения мамы с сыном, отмечает ФАН. Другие, наоборот, соревнуются с женами. Такие семьи часто испытывают накал страстей. Только обычно такие браки держатся недолго.

— Важно, чтобы и женщины, и мужчины хотя бы раз в жизни прошли курс психотерапии. Каждый должен сам понимать, к чему мы стремимся и почему поступает таким, а не другим образом, — объяснила Наталья Наумова.

По ее мнению, только тогда, когда подсознательные процессы вмешиваются в жизнь, происходят разрывы отношений. Важно, чтобы человек умел с этим разбираться.

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