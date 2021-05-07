Пациента с инсультом из ТиНАО доставили на вертолете в больницу

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО 82-летнего пациента с инсультом. Мужчину оперативно доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны столицы.

На борту пациента сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи. Она поддерживала и контролировала его состояние во время полета.

В ведомстве добавили, что в управлении МАЦ находится 21 вертолетная площадка в ТиНАО.

Ранее спасатели МАЦ доставили на вертолете в больницы двух людей и ребенка из ТиНАО.

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