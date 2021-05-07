Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пациента с инсультом из ТиНАО доставили на вертолете в больницу
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Пациента с инсультом из ТиНАО доставили на вертолете в больницу

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО 82-летнего пациента с инсультом. Мужчину оперативно доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны столицы.

На борту пациента сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи. Она поддерживала и контролировала его состояние во время полета.

В ведомстве добавили, что в управлении МАЦ находится 21 вертолетная площадка в ТиНАО.

Ранее спасатели МАЦ доставили на вертолете в больницы двух людей и ребенка из ТиНАО.

Читайте также:Человека, пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе, эвакуировали на вертолете

больницавертолетТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте