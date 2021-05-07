Эксперт назвал две причины повышения цен на продукты

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Увеличение стоимости продуктов можно связать с двумя важными факторами. Такого мнения придерживается член одной из Общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства Алексей Каневский.

— В первую очередь, цены выросли на сельскохозяйственную продукцию, которая является составляющей производства иных видов продуктов в Европе, поэтому подросла себестоимость самой продукции. Во вторую, на этом сказалось падение курса национальной валюты, — пояснил Алексей Каневский.

Он также добавил, что применяемая правительством России практика регулировки цен заградительными пошлинами и акцизами не является новой. По его словам, к таким мерам прибегают многие страны, отмечает Nation News.

Как подчеркнул эксперт, подобная практика должна быть точечной и избирательной.

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