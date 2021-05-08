В Крыму назвали бредовым призыв США отдать полуостров Украине

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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование США вернуть полуостров Украине и посоветовал американцам оставить эти «бредовые идеи».

Так Мурадов отреагировал на пост, опубликованный на русскоязычной странице посольства США в Москве в соцсети Facebook, где Вашингтон призвал Москву передать Украине полный контроль над Крымом.

— Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение, — цитирует Мурадова РИА Новости.

По его словам, Крым — это не территория, а прежде всего люди. Постпред назвал бредовой идеей требование отобрать у крымчан их родину. При этом вице-премьер посоветовал американским дипломатам приехать в Крым и поучить его историю. Авторам идеи передать Крым Украине он предложил «вернуть захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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