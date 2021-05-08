Названы популярные у россиян фильмы накануне Дня Победы

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

В России интерес граждан к военным фильмам традиционно возрастает накануне Дня Победы.

В 2020 году наиболее просматриваемым стал 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» о разведчике Штирлице в Германии.

Вторым по популярности у россиян оказался фильм «Ржев», вышедший на экраны в 2019 году. Следом за ним — картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

На четвертой строчке списка, который был составлен онлайн-кинотеатром Megogo, находится фильм Карена Шахназарова «Белый тигр». Далее в списке значатся картины «Битва за Севастополь» 2015 года, «Щит и меч», «Батальоны просят огня», «А зори здесь тихие» и «Завтра была война», сообщает ФАН.

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