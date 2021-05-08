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Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют до конца 2022 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют до конца 2022 года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, ЛужникиКарта всех событий

Заброшенную эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют открыть после реконструкции в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в субботу, 8 мая.

— Работы уже фактически начались с конца прошлого года для того, чтобы эскалаторная галерея на Воробьевых горах была открыта, воссоздана до конца 2022 года, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее на официальном сайте мэра Москвы уточнялось, что крытая эскалаторная галерея на Воробьевых горах использовалась для прохода к зданию МГУ и Дворцу пионеров. К началу 1980-х годов из-за смещения грунтов стена конструкции потрескалась, само сооружение пришло в аварийное состояние. Галерея была закрыта в 1983 году вместе со станцией «Ленинские горы».

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