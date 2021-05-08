Названы подарки, которые могут принести беды

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Подарки могут приносить радость и разочарования. Чтобы бед и болезней было как можно меньше, необходимо знать, какие подарки можно принимать и дарить, а какие не стоит. Для этого обратимся к народным приметам, связанным с подарками.

Не стоит выбирать в качестве подарка часы и ножи. Первые станут предвестником разлуки, нож же способен «разрезать» вашу судьбу. Чтобы этого не произошло, отплатите дарившему монеткой.

Девушкам нельзя дарить зеркала, особенно если оно досталось от старшей женщины. Такое зеркало легко похитит вашу красоту.

Кроме того, нельзя дарить и букеты желтых цветов, они символизируют скорое расставание.

Сестрам и подругам не стоит выбирать в качестве подарка блюдца и тарелки. К такому подарку цепляются ваши горести, болезни и проблемы, даже если вы сами того не хотели. Вазы тоже стоит принимать с большой осторожностью. Такой подарок может украсть ваше здоровье или расстроить планы на будущее.

Еще одним подарком, к которому стоит относиться с осторожностью, является кошелек. Его стоит дарить с небольшой суммой внутри. Эта примета распространяется на сумки и рюкзаки. В противном случае денежный поток получившего подарок может перейти к дарителю.

А вот мешочек с зерном считается отличным подарком для молодоженов. Им он сулит долгое семейное счастье.

Цветы в горшках приносят в дом спокойствие и мир, а свечи помогут создать в доме атмосферу домашнего уюта и приведут в жизнь владельца любовь.

Глиняная посуда на новоселье привлечет в дом богатство и защитит от ссор и недомолвок. Одиноким девушкам советуют дарить кухонные полотенца. Подаренные замужними родственницами, они способны привлечь в жизнь обладательниц достойного супруга.

Мужчина может подарить понравившейся женщине гребень или расческу для волос. Такой подарок поспособствует развитию у девушки ответных чувств. Женщина же может подарить избраннику связанный вручную шарф.

Если близкий человек собирается в дальнюю дорогу, подарите ему новую обувь. Это поможет ему вернуться домой целым и невредимым, сообщается на сайте «Клубер».

Ранее стало известно о приметах, которые помогут привлечь в дом богатство и удачу.

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