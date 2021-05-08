«Серьезный фактор риска»: врач назвал четыре признака «опасных родинок»

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре признака родинок, которые могут являться злокачественными.

К таковым относятся размер образований выше шести миллиметров в диаметре, быстрый рост, а также размытые границы родинки и неравномерная пигментация, в которой присутствуют темные и голубоватые оттенки.

— Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом. Вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями, — рассказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор обратил внимание, что обладатели светлой кожи и волос больше подвержены риску злокачественных образований кожи. Он посоветовал таким людям избегать загара и использовать солнцезащитные средства. Врач уточнил, что наличие 25 родинок на теле у таких людей является фактором риска для появления меланомы.

Ранее врач объяснил, можно ли спасти пациента на четвертой стадии рака.

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