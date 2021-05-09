Минпросвещения России начало проверку школьных программ по истории

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В колледжах и школах началась проверка программ обучения истории на предмет полноты освещения темы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в воскресенье, 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил учебные пособия, в которых не упоминаются события Сталинградской битвы. По данным Минпросвещения, речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса. По нему обучение проходили в училищах.

Сергей Кравцов отметил, что в учебных заведениях, которые использовали эти материалы, «усилят курс истории». Кроме того, министр пояснил, что министерство уже подготовило поправки к федеральному закону «Об образовании». Они позволят усилить контроль качества учебных пособий, сообщает РИА Новости.

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