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Минпросвещения России начало проверку школьных программ по истории
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Минпросвещения России начало проверку школьных программ по истории

Виктория Родимкина

Образование

В колледжах и школах началась проверка программ обучения истории на предмет полноты освещения темы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в воскресенье, 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил учебные пособия, в которых не упоминаются события Сталинградской битвы. По данным Минпросвещения, речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса. По нему обучение проходили в училищах.

Сергей Кравцов отметил, что в учебных заведениях, которые использовали эти материалы, «усилят курс истории». Кроме того, министр пояснил, что министерство уже подготовило поправки к федеральному закону «Об образовании». Они позволят усилить контроль качества учебных пособий, сообщает РИА Новости.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кравцов призвал противостоять попыткам исказить историю в учебниках

Минпросвещения РФшколаистория
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