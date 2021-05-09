Скончалась звезда сериала «Санта-Барбара» Тоуни Китейн

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Американская актриса и модель Тоуни Китейн умерла в Калифорнии. Об этом рассказала дочь звезды.

О смерти актрисы стало известно в воскресенье, 9 мая. Китейн ушла из жизни в возрасте 59 лет, причину ее смерти не уточнили, пишет NYT.

Джулия «Тоуни» Китейн родилась в Сан-Диего. Она занималась балетом и акробатикой, школу будущая звезда не закончила, сбежав из дома с гитаристом рок-группы Ratt. Китейн снялась для обложек первых релизов группы, а также снялась в одном из клипов. Широкая публика знает актрису по роли Лизы ДиНаполи из сериала «Санта-Барбара».