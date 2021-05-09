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Еврокомиссия отказалась от продолжения закупки вакцин AstraZeneca
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Еврокомиссия отказалась от продолжения закупки вакцин AstraZeneca

Анастасия Волоснова

Здоровье

Еврокомиссия отказалась обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca на вторую половину 2021 года. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, AstraZeneca является «хорошей вакциной», но с июня поставки решили не возобновлять.

— Мы не возобновляли заказ после июня. Посмотрим, что будет, — приводит агентство Reuters слова Бретона.

Ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам допускает возможность появления тромбоза из-за вакцины от коронавируса АstraZeneca. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения допустила связь между вакцинацией и образованием тромбов.

В воскресенье, 9 мая, сообщалось, что переговоры Германии с Россией о поставках «Спутника V» зашли в тупик.

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