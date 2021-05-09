«Сдаст страну»: политолог назвал главный страх Лукашенко

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Новый декрет Александра Лукашенко говорит о его страхе, но не столько за собственную жизнь, сколько за будущее возглавляемой им страны. Такое мнение выразил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя в разговоре с «Вечерней Москвой» недавний указ президента Белоруссии.

Утром 9 мая пресс-служба политика сообщила, что он подписал декрет на случай своей смерти. Согласно документу, в случае гибели лидера Белоруссии власть переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром. В стране при этом вводится военное или чрезвычайное положение.

В свою очередь собеседник «ВМ» назвал решение Лукашенко очень умным и основанным на реальных опасениях за собственную жизнь и судьбу Белоруссии.

— Лукашенко действительно опасается заговора — покушения на него и членов его семьи. Это он подтвердил сам, это подтверждал и президент России Владимир Путин, когда стало известно, что иностранные спецслужбы реально планировали убийство Лукашенко и его семьи, а также переворот, — сказал Марков.

По его мнению, спецслужбы НАТО готовят такого рода покушения, рассчитывая, что власть после убийства лидера страны отойдет премьеру, как предписано законом. Взяв на себя обязанности президента, глава правительства окажется под таким колоссальным давлением со стороны Запада, что в итоге «сдаст страну», допускает политолог, поясняя логику мышления возможных западных противников Минска.

— Под давлением я имею в виду не только «пряники» и взятки, но и угрозы убийством, которые будут адресованы и самому премьеру, и его семье. В результате каким бы хорошим человеком он ни был, он согласится действовать в интересах заговорщиков, — полагает собеседник издания.

Лукашенко же, опасаясь за свою жизнь и в большей степени за судьбу Белоруссии, решил заблаговременно снизить это возможное давление на премьера. Для этого, как считает Марков, он и решил, что власть в случае его внезапной кончины отойдет не просто главе кабмина, а всему Совету безопасности, в него входят 18 человек.

— То есть даже если кто-то пленит или убьет нескольких членов СБ, единство и дееспособность этого органа власти будут сохранены. В результате покушение на самого президента становится бессмысленным, — резюмировал эксперт.

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