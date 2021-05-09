Светлана Разворотнева передала письма от детей московским ветеранам

Фото: Сергей Харламов

Праздничная акция с участием юных москвичей «Письмо Победителю» прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Дети передали свои послания правозащитнице, в День Победы она вместе с волонтерами доставила письма адресатам.

— Пандемия продолжается, а возраст и состояние здоровья не позволяют ветеранам праздновать День Победы вместе с нами. Многие из них не имеют возможности даже пройти по улице и услышать добрые слова от москвичей, как это было раньше. Мы решили это исправить, — рассказала Светлана Разворотнева.

Она отметила, что желание детей поздравить ветеранов, их искренние и добрые послания по-настоящему трогают сердца взрослых:

— Наша акция «Письмо Победителю» — не только дань подвигу наших отцов и дедов. Это проект, который поможет укрепить связь поколений и сохранить историческую память о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Несмотря на продолжающуюся пандемию, мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России — детей, — пояснила правозащитница.

В одном из писем восьмилетний Ваня рассказал ветерану о своем детстве и поблагодарил его за светлое настоящее.

— Дорогой дедушка-ветеран! Большое спасибо, дедушка, за то, что вы воевали и защитили нашу страну от фашистов. Если бы победили фашисты, меня, наверное, не было бы. Я живу очень хорошо, у меня есть родители, брат и собака. Я вырасту хорошим человеком и тоже буду защищать людей, — написал мальчик.

Ветеран ВОВ Николай Васильевич Панфилов получил «Письмо Победителю» необычным способом — его вместе с цветами передал волонтер, поднявшись на подъемном устройстве на уровень балкона. Светлана Разворотнева вместе с вокалистами семилетней Ксенией Сосновой и военнослужащим Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Сергеем Сажиным поздравили его с Днем Победы. Под аккомпанемент баяна они исполнили песни военных лет: «Катюша», «Идет солдат по городу», «10-й батальон» и «День Победы».

Разворотнева отметила, что желание детей поздравить ветеранов, их искренние и добрые послания по-настоящему трогают сердца взрослых.

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