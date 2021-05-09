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Один человек погиб в горящей квартире на юге Москвы
Фото: АГН Москва

Один человек погиб в горящей квартире на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ереванская улица, 22к2 Карта всех событий

Один человек погиб в горящей квартире дома на Ереванской улице в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 мая, по адресу Ереванская улица, дом 22. Площадь пожара в квартире составила один квадратный метр.

По словам собеседника «ВМ», есть один погибший не от фактора пожара.

Ранее сообщалось, что автобус загорелся на внутренней стороне МКАД.

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