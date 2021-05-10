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Шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо
Фото: Александра Тархова / Вечерняя Москва

Шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

Татьяна Плотникова

Происшествия

Шесть человек стали жертвами стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Об этом рассказали в местной полиции в воскресенье, 9 мая.

Стрельба произошла на стоянке домов на колесах, в одном из которых состоялась вечеринка. Огонь по собравшимся на вечеринке открыл парень одной из погибших девушек. Произведя несколько выстрелов, стрелявший покончил с собой.

Полиция начала расследование по факту стрельбы, мотивы действий преступника выясняются, сообщает ТАСС.

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