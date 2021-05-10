Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей пригласили на лекцию об обороне столицы в 1941 году
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Москвичей пригласили на лекцию об обороне столицы в 1941 году

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет в понедельник, 10 мая, бесплатную лекцию «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны». Мероприятие организовано образовательным проектом «Москва глазами инженера».

Начавшиеся в июле 1941 года бомбардировки Москвы разрушили несколько тысяч зданий, уничтожили городские коммуникации и превратили в бомбоубежища станции метро. Но и в таких условиях заводы продолжали работать, а горожане участвовали в обороне столицы.

О том, как защищали Москву, маскировали здания, использовали аэростаты заграждения и создавали цепь огневых точек, расскажут на лекции. Слушатели узнают, как перестраивалась промышленность и что выпускали фабрики в годы войны.

Лекцию прочтет историк, лектор образовательного проекта Level One Анна Яковлевич. Начало — в 15:00 в зале «Конев».

Ранее сообщалось, что в школах Москвы прошел патриотический флешмоб «Лучшая сотня».

Читайте также: Тысячи человек приняли участие в праздничной акции Музея Победы

музей ПобедыМоскваВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте