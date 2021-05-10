Москвичей пригласили на лекцию об обороне столицы в 1941 году

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет в понедельник, 10 мая, бесплатную лекцию «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны». Мероприятие организовано образовательным проектом «Москва глазами инженера».

Начавшиеся в июле 1941 года бомбардировки Москвы разрушили несколько тысяч зданий, уничтожили городские коммуникации и превратили в бомбоубежища станции метро. Но и в таких условиях заводы продолжали работать, а горожане участвовали в обороне столицы.

О том, как защищали Москву, маскировали здания, использовали аэростаты заграждения и создавали цепь огневых точек, расскажут на лекции. Слушатели узнают, как перестраивалась промышленность и что выпускали фабрики в годы войны.

Лекцию прочтет историк, лектор образовательного проекта Level One Анна Яковлевич. Начало — в 15:00 в зале «Конев».

Ранее сообщалось, что в школах Москвы прошел патриотический флешмоб «Лучшая сотня».

Читайте также: Тысячи человек приняли участие в праздничной акции Музея Победы