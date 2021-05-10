Москвичей пригласили на лекцию об обороне столицы в 1941 году
Столичный Музей Победы проведет в понедельник, 10 мая, бесплатную лекцию «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны». Мероприятие организовано образовательным проектом «Москва глазами инженера».
Начавшиеся в июле 1941 года бомбардировки Москвы разрушили несколько тысяч зданий, уничтожили городские коммуникации и превратили в бомбоубежища станции метро. Но и в таких условиях заводы продолжали работать, а горожане участвовали в обороне столицы.
О том, как защищали Москву, маскировали здания, использовали аэростаты заграждения и создавали цепь огневых точек, расскажут на лекции. Слушатели узнают, как перестраивалась промышленность и что выпускали фабрики в годы войны.
Лекцию прочтет историк, лектор образовательного проекта Level One Анна Яковлевич. Начало — в 15:00 в зале «Конев».
Ранее сообщалось, что в школах Москвы прошел патриотический флешмоб «Лучшая сотня».
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