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Диетолог перечислил напитки, которые опасно употреблять натощак
Фото: flickr.com /Helen Terentieva

Диетолог перечислил напитки, которые опасно употреблять натощак

Татьяна Плотникова

Здоровье

Определенные напитки не следует употреблять на голодный желудок, поскольку это может причинить серьезный вред здоровью, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист уточнил, что употребление чистой воды до еды не навредит. Другие напитки натощак способны раздражать желудок и вызывать резкий подъем уровня сахара в крови.

В частности, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли, поэтому только здоровые люди могут позволить себе пить кисломолочное натощак.

Также со здоровым желудком допустимо пить натощак зеленый чай с молоком, иногда — кофе с молоком, рассказал Гинзбург.

Соки — плохой выбор для употребления на пустой желудок, они не только раздражают слизистые, но и провоцируют скачок сахара в крови. По той же причине не следует пить натощак любые сахаросодержащие напитки типа чая, компота, газировки.

Наконец, крайне опасно пить натощак алкогольные напитки, предупредил эксперт.

— Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема — идет нарушение обмена веществ, — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог рассказала о способе сбросить «зимний жир».

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