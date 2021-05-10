Диетолог перечислил напитки, которые опасно употреблять натощак

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Определенные напитки не следует употреблять на голодный желудок, поскольку это может причинить серьезный вред здоровью, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист уточнил, что употребление чистой воды до еды не навредит. Другие напитки натощак способны раздражать желудок и вызывать резкий подъем уровня сахара в крови.

В частности, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли, поэтому только здоровые люди могут позволить себе пить кисломолочное натощак.

Также со здоровым желудком допустимо пить натощак зеленый чай с молоком, иногда — кофе с молоком, рассказал Гинзбург.

Соки — плохой выбор для употребления на пустой желудок, они не только раздражают слизистые, но и провоцируют скачок сахара в крови. По той же причине не следует пить натощак любые сахаросодержащие напитки типа чая, компота, газировки.

Наконец, крайне опасно пить натощак алкогольные напитки, предупредил эксперт.

— Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема — идет нарушение обмена веществ, — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

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