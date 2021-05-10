Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 10 мая, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес погоду с небольшой облачностью, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 13 до 18 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили о «хороших грозах» на следующей неделе.

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