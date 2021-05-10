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Сотни москвичей написали благодарности ветеранам на «Стене Победы» от команды доктора Румянцева
Фото: Ольга Макарова

Сотни москвичей написали благодарности ветеранам на «Стене Победы» от команды доктора Румянцева

Василий Плиткин

Общество

Сотни москвичей оставили благодарственные надписи ветеранам Великой Отечественной войны на пятиметровой «Стене Победы», установленной волонтерами доктора Александра Румянцева в Воронцовском парке 9 мая.

— К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти «Бессмертным полком» по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке «Стену Победы», — отметил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

На конструкции, оформленной под знаменитую стену поверженного Советским Союзом Рейхстага, появились надписи: «Спасибо за мирное небо», «Помним, гордимся», «Да здравствует Победа, будь проклята война», «Слава героям-победителям фашизма». Прохожие могли написать свое обращение ветеранам в течение всего праздничного дня

Акция отсылает к событиям апреля-мая 1945 года, когда советская армия взяла Рейхстаг – последний символ нацисткой Германии. Тогда советские солдаты расписали его стены. Они оставляли автографы, обращения к землякам, однополчанам, писали названия родных городов, деревень и даже количество пройденных до Берлина километров. Стены Рейхстага стали символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Чиновники должны заботиться о ветеранах не только 9 мая — доктор Румянцев

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