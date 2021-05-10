Сотни москвичей написали благодарности ветеранам на «Стене Победы» от команды доктора Румянцева

Фото: Ольга Макарова

Сотни москвичей оставили благодарственные надписи ветеранам Великой Отечественной войны на пятиметровой «Стене Победы», установленной волонтерами доктора Александра Румянцева в Воронцовском парке 9 мая.

— К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти «Бессмертным полком» по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке «Стену Победы», — отметил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

На конструкции, оформленной под знаменитую стену поверженного Советским Союзом Рейхстага, появились надписи: «Спасибо за мирное небо», «Помним, гордимся», «Да здравствует Победа, будь проклята война», «Слава героям-победителям фашизма». Прохожие могли написать свое обращение ветеранам в течение всего праздничного дня

Акция отсылает к событиям апреля-мая 1945 года, когда советская армия взяла Рейхстаг – последний символ нацисткой Германии. Тогда советские солдаты расписали его стены. Они оставляли автографы, обращения к землякам, однополчанам, писали названия родных городов, деревень и даже количество пройденных до Берлина километров. Стены Рейхстага стали символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Чиновники должны заботиться о ветеранах не только 9 мая — доктор Румянцев