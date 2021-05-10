Мировой рекордсмен по подводному плаванию поддержал инициативу Евгения Нифантьева о строительстве доступных бассейнов

Член общественной палаты России Евгений Нифантьев / Фото: Галина Бродская

Плавание может стать доступным для каждого москвича, если расширить инфраструктуру, сделать ее ориентированной на широкий круг населения. Такое мнение высказал семикратный чемпион СССР по подводному плаванию Шаварш Карапетян на встрече с членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым, комментируя его инициативу о необходимости строительства в столице 100 новых городских бассейнов в течение ближайших 5 лет.

— Строительство 100 новых городских бассейнов — это тот минимум, с которого надо начинать программу развития плавания в столице. Этот вид спорта просто обязан быть доступным. В идеале им должны заниматься все члены семьи. У москвичей должна быть возможность выбрать бассейн рядом с домом. Умеренные физические нагрузки важны при воспитании детей, которые подвержены вредным антропогенным воздействиям мегаполиса и зависимы от гаджетов и соцсетей, — подчеркнул Нифантьев.

Сегодня более половины действующих в столице бассейнов — ведомственные или ориентированные на коммерческое использование, в то время как необходимо делать акцент на вводе объектов, рассчитанных на рядовых москвичей, считает Евгений Нифантьев.

— Плавание никогда не теряло популярности, потому что оно гармонично человеческой природе и практически не имеет противопоказаний, поскольку дает щадящие нагрузки. Оно особенно полезно людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Неслучайно плавание включают практически во все программы реабилитации. Даже после получасовой тренировки человек чувствует прилив энергии. Но, к сожалению, сегодня оно доступно далеко не всем желающим, — отметил Шаварш Карапетян.

Основная причина, по его мнению, заключается в дефиците бассейнов, ориентированных на самую широкую аудиторию: строительство новых не поспевает за ростом населения Москвы.

С появлением новых бассейнов должен расшириться и выбор тренировочных программ, которые должны включать как начальную подготовку, так и более продвинутые комплексы, рассчитанные на серьезно увлеченных плаванием людей и профессиональных спортсменов, подытожил семикратный чемпион СССР.

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