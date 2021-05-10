Движение восстановили после возгорания машины на дороге на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, улица Верхние Поля, 56с26 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы восстановлено движение после того, как на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что воспламенившееся транспортное средство эвакуировано и движение в сторону центра осуществляется по обеим полосам.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что автомобиль загорелся на улице Верхние Поля, владение 56, строение 26. Информации о пострадавших не поступало. Из-за случившегося движение по указанной улице в сторону центра осуществлялось по одной полосе.

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