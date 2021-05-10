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Российский ученый Мажуга: РФ должна получать выгоду от переработки отходов
Фото: Даниил Головкин

Российский ученый Мажуга: РФ должна получать выгоду от переработки отходов

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга уверен в необходимости внедрения в России экономики замкнутого цикла. Это, по его мнению, позволит не только выгодно перерабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО), но и использовать их как сырье для производства новой продукции.

— Запуск экономики замкнутого цикла позволит России войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем. Многие страны уже выполняют проекты для увеличения дохода от использования ТКО. Зачастую отходы становятся полноценной сырьевой базой в производстве. Сжигание твердых коммунальных отходов должно уйти в прошлое. Место накопленного вреда должна занять максимальная экономическая и экологическая эффективность, — отметил Александр Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа Москвы.

К решению этого вопроса следует привлекать ученых, считает руководитель РХТУ.

— Экономика замкнутого цикла — это не просто утилизация мусора и переработка отходов. Именно ученые могут дать ответы на вопросы, как эффективно использовать отходы во вторичном производстве и организовать переработку изделий в нужное сырье, — подчеркнул Александр Мажуга.

В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» говорится о создании устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечивала бы стопроцентную сортировку отходов и двукратное снижение объема мусора, направляемого на полигоны. Национальный проект «Экология» предусматривает переработку 36 процентов твердых коммунальных отходов к 2024 году. В 2020 году этот показатель достиг примерно 16 процентов.

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