Движение двух трамвайных маршрутов на севере Москвы изменили из-за поломки кабеля

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Россия, Москва, метро Войковская Карта всех событий

На севере столицы изменено движение двух трамвайных маршрутов. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что изменение связано с повреждением кабелей на маршрутах трамваев № 27 и № 29, которые ходят от метро «Войковская» до Михалкова. На данный момент от Михалкова ходят автобусы до станции метро «Дмитровская».

Экстренные службы занимаются восстановлением кабелей. По предварительной информации, они были повреждены третьими лицами.

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