Доктор Мясников дал совет пациентам с тяжелыми заболеваниями

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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия–1».

По его словам, движение особенно необходимо пациентам с онкологией. Лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, важно выполнять упражнения в кровати.

— Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет, — отметил Мясников.

Также врач рассказал о существовании специальной шкалы измерения активности больного. Отвечая на вопросы, пациент заполняет анкету, по результатам которой медики дают прогноз на ближайшее будущее.

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