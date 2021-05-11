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Доктор Мясников дал совет пациентам с тяжелыми заболеваниями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников дал совет пациентам с тяжелыми заболеваниями

Кирилл Николаев

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия–1».

По его словам, движение особенно необходимо пациентам с онкологией. Лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, важно выполнять упражнения в кровати.

— Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет, — отметил Мясников.

Также врач рассказал о существовании специальной шкалы измерения активности больного. Отвечая на вопросы, пациент заполняет анкету, по результатам которой медики дают прогноз на ближайшее будущее.

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