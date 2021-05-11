Пуговка из «Папиных дочек» объяснила, почему не общается с героинями сериала

Фото: instagram /ekstarshova

Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», на своей странице в Instagram рассказала, почему перестала общаться со своими экранными сестрами. Она отметила, что давно завершила карьеру актрисы и стала совсем другим человеком.

Старшова призналась, что в настоящее время позиционирует сериал как уже совсем не с ней произошедшее. Это произошло не из-за того, что актриса не получала удовольствия от съемок. По словам Старшовой, это случилось, потому что в жизни все вокруг постоянно напоминают про Пуговку и сериал.

— Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь. Отвечу сразу на популярный вопрос — я не общаюсь со звездами «Папиных Дочек», видимо разница в возрасте берет свое, — объяснила девушка.

Ранее сообщалось, что Екатерина Старшова устроилась преподавателем растяжки в один из столичных фитнес-клубов. Девушка призналась, что пошла на этот шаг для того, чтобы обрести финансовую независимость от родителей.

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