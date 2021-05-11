Москвичам пообещали малооблачную и теплую погоду 11 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 11 мая, в Москве ожидается малооблачная и сухая погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 19–21 градус, а в Московской области воздух прогреется до 22 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается повышенное и составит 756 миллиметров ртутного столба. Кислородный режим благоприятный. Осадков не ожидается.

Синоптики отметили, что геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный, сообщили на портале «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода позволяет отключить отопление в Москве.

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